شكرا لقرائتكم شوبير : الأهلى أنهى إتفاقه مع 5 لاعبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي أحمد شوبير أن الأهلى أنهى إتفاقه مع 5 لاعبين للتعاقد معهم خلال شهر يناير المقبل لتدعيم صفوفه. أكد شوبير فى تصريحات لقناة ONSPORT الأهلى اتفق مع 5 لاعبين و جارى إنهاء الإتفاقات المادية معهم ومع أنديتهم خلال الفترة المقبلة. أشار شوبير أن رمضان صبحي المحترف بهدرسفيلد الإنجليزي ، قريب من الإنتقال و العودة للاهلى فى يناير ، و طاهر محمد طاهر من المقاولون و محمود متولى الإسماعيلي.

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