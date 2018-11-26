شكرا لقرائتكم 20 لاعب في قائمة بتروجيت لمواجهة سموحة غدا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اختار مؤمن سليمان المدير الفنى لبتروجت 20 لاعبا للدخول فى معسكر مغلق استعدادا لمواجهة سموحه غدا ضمن فاعليات الأسبوع السادس عشر للدورى والمقرر إقامتها باستاد السويس .



مؤمن سليمان

تضم القائمة كل من:

حراسة المرمى: علي فرج، محمد أبو المجد بونجا

خط الدفاع: حسام حسن، إبراهيم القاضي ،أحمد عبدالعال، أحمد عبد الرسول، أحمد السباعي، محمد رضا ،جلال العقدة، أحمد صبحي

خط الوسط: أحمد جمال ، محمد فييرا، حميد ماو، شيملس بيكلي ، محمود عماد، أحمد العجوز، محمود صلاح

خط الهجوم : أحمد مصطفى لا لا ، محمد سالم، أحمد رؤوف