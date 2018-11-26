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شكرا لقرائتكم 20 لاعب في قائمة بتروجيت لمواجهة سموحة غدا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل اختار مؤمن سليمان المدير الفنى لبتروجت 20 لاعبا للدخول فى معسكر مغلق استعدادا لمواجهة سموحه غدا ضمن فاعليات الأسبوع السادس عشر للدورى والمقرر إقامتها باستاد السويس .
مؤمن سليمان
تضم القائمة كل من:
حراسة المرمى: علي فرج، محمد أبو المجد بونجا
خط الدفاع: حسام حسن، إبراهيم القاضي ،أحمد عبدالعال، أحمد عبد الرسول، أحمد السباعي، محمد رضا ،جلال العقدة، أحمد صبحي
خط الوسط: أحمد جمال ، محمد فييرا، حميد ماو، شيملس بيكلي ، محمود عماد، أحمد العجوز، محمود صلاح
خط الهجوم : أحمد مصطفى لا لا ، محمد سالم، أحمد رؤوف
أحمد رؤوف
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