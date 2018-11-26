شكرا لقرائتكم الإتحاد يتقدم على الجيش بأقدام خالد قمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح خالد قمر مهاجم الإتحاد السكندرى فى التقدم لفريقه على طلائع الجيش بهدف مقابل للاشئ فى المباراة المقامة بينهما باستاد الإسكندرية ضمن فاعليات الأسبوع السادس عشر للدورى . جاء الهدف فى الدقيقة الخامسة من بداية المباراة من ضربة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء وضعها خالد قمر على يسار محمد بسام حارس طلائع الجيش

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