شكرا لقرائتكم فياريال يعود لطريق الانتصارات على حساب سيلتا فيجو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عاد فياريال لتذوق طعم الانتصارات في الليجا، بعد أن فاز على ضيفه ريال بيتيس بهدفين لواحد، مساء الأحد على ملعب (لا سيراميكا) ضمن الجولة الـ13.

وبعد شوط أول خرج بشباك عذراء للفريقين، خطف أصحاب الأرض النقاط الثلاث بهدفين متتاليين في غضون دقيقتين (ق52 و54) حملا توقيع المهاجم الإسباني جيرارد مورينو والجناح النيجيري الشاب صامويل تشوكويز على الترتيب.

وعندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة (ق90)، سجل الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو هدف الشرف للفريق الأندلسي.

وبهذا يعود فريق "الغواصات الصفراء" لسكة الانتصارات من جديد بعد 6 جولات كاملة ليصبح رصيده لـ14 نقطة ويبتعد قليلا عن منطقة الهبوط حيث ارتقى للمركز الـ16.

في المقابل، لم ينجح "الفيرديبلانكوس" في استغلال الدفعة المعنوية بعد الفوز المدوي في الجولة الماضية في عقر دار برشلونة (3-4)، ليتجرع خسارته الخامسة هذا الموسم ويتجمد رصيده عند 16 نقطة يحتل بها المركز الـ14.

وستختتم الجولة الإثنين بمواجهة ريال سوسيداد (الـ13 برصيد 16 نقطة) وسيلتا فيجو (الـ15 بـ14 نقطة) على ملعب (أنويتا).