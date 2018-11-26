شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك والجونة اليوم الاثنين 26 / 11 / 2018 والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام فى الثامنة مساء اليوم الإثنين، الموافق 26 / 11 / 2018 مباراة الزمالك والجونة على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدورى الممتاز التى يتصدرها الأبيض برصيد 29 نقطة حققهم من الفوز فى 9 مباريات والتعادل فى مباراتين والهزيمة فى مباراة وحيدة، سجل خلالهم الفريق الأبيض 26 هدفًا وسكنت شباكه 10 أهداف فيما يحتل فريق الجونة المركز الثانى عشر برصيد 16 نقطة حققهم من الفوز فى 3 مباريات والتعادل فى 7 والهزيمة فى 4 لقاءات، سجل لاعبيه 15 هدفًا وسكنت شباكه 20 هدفًا.

الزمالك يستعيد القوة الضاربة

تشهد مباراة الزمالك والجونة استعادة الأبيض خدمات الثنائى التونسى فرجانى ساسى وحمدى النقاز، بجانب الكونغولى كاسونجو كابونجو، بعد ابتعادهما عن قائمة مواجهة الداخلية فى الجولة الماضية، نظرًا لوصولهما إلى القاهرة قبل ساعات قليلة من المباراة، فيما يستمر غياب محمود حمدى "الونش" للإصابة ومحمد عبدالغنى للإيقاف، فيما اقترب محمود دونجا، من قيادة دفاع الأبيض فى ظل صعوبة لحاق محمود علاء بالمباراة بعد الإصابة التى لحقت به فى العضلة الخلفية أمام الداخلية.

جروس يحفز لاعبى الزمالك لمواصلة الانتصارات

قبل مباراة الزمالك والجونة حرص السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للأبيض، على تحفيز لاعبيه لمواصلة الانتصارات التى حققوها فى مسابقة الدورى المصرى خلال الأسابيع الماضية، للاستمرار فى تصدر جدول ترتيب المسابقة والمنافسة على اللقب، كما يركز جروس على إعطاء الفرصة لعدد من العناصر التى لا تشارك بصفة أساسية خلال مباريات الفريق بالدورى مثلما فعل فى المباراة السابقة بالدفع بمصطفى فتحى ومحمد عبدالسلام، بالإضافة إلى مشاركة عبدالله جمعة فى مركز الظهير الأيسر.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام الجونة

من المنتظر أن تشهد مباراة الزمالك والجونة دفع السويسرى جروس بتشكيل مكون من:"محمود جنش فى حراسة المرمى، حازم إمام وحمدى النقاز ومحمد عبد السلام وبهاء مجدى فى خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى ساسى وكهربا وأوباما وإبراهيم حسن فى خط الوسط، كاسونجو فى خط الهجوم".

الجونة يبحث عن تعديل الأوضاع

تشهد مباراة الزمالك والجونة بحث الفريق الساحلى بقيادة هشام زكريا، عن تحقيق نتيجة إيجابية تعدل من وضع الفريق فى جدول ترتيب الدورى وتنهى سلسلة الإخفاقات فى أخر 7 مباريات، حيث يعود أخر انتصار حققه الجونة على حساب بتروجت فى الجولة الثامنة من مسابقة الدورى الممتاز، بهدفين مقابل هدف، ليتعادل بعدها فى 4 مباريات ويهزم فى 3 لقاءات.

الجونة يحفز هشام زكريا

فيما حرصت إدارة نادى الجونة قبل مباراة الزمالك على الاجتماع مع هشام زكريا واللاعبين؛ لحثهم على العودة مرة أخرى للانتصارات وتحسين النتائج للخروج من الكبوة التى يعانى منها الفريق الساحلى فى الدورى الممتاز، وسيواجه فريق الجونة أزمة فى استمرار غياب نجمه أحمد عيد عبد الملك الذى خضع لعملية غضروف الركبة قبل أيام من المباراة ليتقرر غيابه شهرًا عن صفوف الفريق الساحلى، إلا أن هشام زكريا سيعتمد على محمد ناجى جدو وشيكاتارا فى الهجوم، بالإضافة إلى خبرات أحمد سعيد أوكا فى الدفاع وإسلام رشدى فى وسط الملعب.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والجونة

تذاع مباراة الزمالك والجونة فى تمام الساعة الثامنة مساءا عبر قناة أون سبورت الفضائية والنيل للرياضة ويسبق إقامة اللقاء انطلاق استوديو تحليلى للحديث عن المباراة والكشف عن استعدادات الفريقين لهذه المواجهة .