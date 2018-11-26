شكرا لقرائتكم خبر عن محجوب يستأنف على قرار بطلان انتخابات الأثقال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمود محجوب رئيس اتحاد رفع الأثقال، تقدمه باستئناف ضد قرار بطلان انتخابات اتحاد كرة اليد، الذى صدر من قبل مركز التسوية والتحكيم الرياضى.

قال محجوب، إن هذه الدعوة تعد كيدية بسبب عدم فوز الثلاثى أدهم فؤاد ومحمد أيمن ومحمد خاطر فى الانتخابات الأخيرة.

كان أدهم فؤاد قليعى ومحمد أيمن فؤاد ومحمد السيد خاطر أقاموا الاستئناف رقم 13 لسنة 1 ق لعام 2018 والاستئناف رقم 19 لسنة 1 ق لعام 2018، وأحالها المستشار محمد خليفة لدائرة النظر.

نظرت الدائرة برئاسة المستشار عبدالمجيد أحمد المقنن وعضوية المستشارين محمد المنجى وعبد العزيز محمد حبيب وأمانة سر محمد علاء.

قضت هيئة النظر في الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا ببطلان انتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصرى لرفع الأثقال مع ما يترتب على ذلك من آثار.