شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: الأهلى أنهى الاتفاق مع 5 لاعبين.. ورمضان صبحى قريب من العودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامى أحمد شوبير، أن الأهلى أنهى اتفاقه مع 5 لاعبين للتعاقد معهم خلال شهر يناير المقبل لتدعيم صفوفه. أكد شوبير فى تصريحات لقناة ONSPORT، أن الأهلى اتفق مع 5 لاعبين وجارى إنهاء الاتفاقات المادية معهم ومع أنديتهم خلال الفترة المقبلة. أشار شوبير، إلى أن رمضان صبحى المحترف بهدرسفيلد الإنجليزى، قريب من الانتقال والعودة للأهلى فى يناير، وطاهر محمد طاهر من المقاولون ومحمود متولى الإسماعيلى.

شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: الأهلى أنهى الاتفاق مع 5 لاعبين.. ورمضان صبحى قريب من العودة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .