الخنازير والدجاج.. سر العداء التاريخي بين الأغنياء والفقراء .. ريفر بليت وبوكا جونيورز

اسلام مقلد

الخنازير والدجاج .. كلمتان هما السبب فى الصراع الأزلي بين قطبي الكرة الأرجنتينية بوكا جونيورز وريفربليت، واللذان يعتبران أكثر الفرق جماهيرية في الأرجنتين. السوبر كلاسيكو.. هو الاسم الذى يستخدم لأي لقاء يجمع الفريقين، أو كلاسيكو الأغنياء والفقراء، حيث يلقب البوكا بالفقراء والريفر بالأغنياء نظرا للطبقات التى تشجع الفريقين، رغم أنهما بدآ فى منطقة واحدة وهي بوينس أيرس الأرجنتينية. تعليقات القراء

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