أيوب: اكتسبت الكثير من الخبرات بالعمل في بيراميدز.. وتعرضت لضرر وحيد بعد الرحيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد أحمد أيوب، المدرب العام السابق للأهلي، أنه تشرف بالعمل مع نادي بيراميدز، مع الجهاز الفني السابق للفريق قبل استقدام حسام حسن كمدير فني.

وقال أيوب في تصريحات تلفزيونية عبر قناة صدى البلد، إنه لا يجد حرجا في العمل مع نادي بيراميدز، فهو يعمل مدرب وإدراة القلعة الحمراء قررت رحيله، ولم يتحدث معه بعد ذلك لعودته للفريق، مؤكدا أنه كان من الطبيعي أن يبحث عن عمل أخر حتى لو خارج الأهلي.

وأضاف:" رحلت عن الأهلي لأن الإدارة كانت ترغب في ذلك، ولم يوجه لي الشكر بعد الرحيل".

وتابع:" جلست في المنزل لمدة شهر بعد رحيلى عن الأهلي، ولذلك قبلت التدريب داخل نادي بيراميدز حين عرض علي العمل هناك".

وأوضح، أن نادي بيراميدز يملك منظومة احترافية وتسير بشكل جيد لتحقيق أهدافها، مشيرا إلى أنه استفاد كثيرا من هذه التجربة.

وأشار أيوب إلى أنه تلقى عرضا من بيراميدز للإشراف على قطاع الناشئين بالنادي لكنه رفض، لرغبته في خوض تجربه أخرى.

واستطرد: الضرر الوحيد بسبب الرحيل عن بيراميدز كان أنه جاء في منتصف الموسم، فلم تكن هناك فرص للحصول على تدريب فريق أخر، وفي حالة وجود فريق سيكون موقفه صعب في الدوري.

وأكمل: أنه اسمه لم يعد مطروح للعودة للأهلي خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد الرحيل مع جهاز حسام البدري.

واختتم:" الكرة في بيراميدز صناعة، وهم يترجمون قدراتهم المالية لتحقيق الأهداف، ولذلك فالنادي من الفرق المرشحة للمنافسة على الدوري حتى نهاية المسابقة".