وكيل كارتيرون يكشف وجهته المقبلة و3 لاعبين "مفاجأة" كان يفضلهم بالأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

قال عمر نبيل وكيل أعمال الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني المُقال من تدريب الأهلي، إنه سيصل إلى مقر النادي بالجزيرة صباح الإثنين، لإنهاء كافة متعلقاته ومستحقاته.

وأكد وكيل أعمال كارتيرون في تصريحات تليفزيونية لقناة أون سبورت، أن كارتيرون سعيد بالطريقة التي أنهى بها الأهلي عقده، بعد تواصل من خالد الدرندلي عضو مجلس الإدارة معه في الإمارات وإبلاغه بالقرار، مؤكدًا أنها طريقة محترفة.

وأكمل: "هناك عروض شفيهة من الإسماعيلي والمصري ولكنه لا يفضل التدريب في مصر غير الأهلي، وهناك عرض شفهي من المنتخب التونسي لقيادة الفريق الفترة المقبلة".

وأوضح أن كارتيرون يفُضّل الراحة لمدة شهر على الأقل، قبل العودة للتدريب مرة أخرى، نتيجة الضغط العصبي الذي تعرض له الفترة السابقة.

وأشار أن كارتيرون كان يفضل 3 لاعبين، وينتظر الفرصة لإتاحة الفرصة لهم للمشاركة بشكل أساسي، وهم: أحمد الشيخ، وأكرم توفيق، ومحمد شريف، مكملا: "كارتيرون يفضل عنصر الشباب في الفريق وهو ما تحتاجه خطته، ولكن ظروف القيد الإفريقي اضطرته للعب بشكل معين".

واختتم: "كارتيرون كان يريد الانتظار حتى شهر يناير للاستقرار على قائمته المحلية والإفريقية، واستقدام عددًا من الصفقات في قائمة الفريق".

وقرر مجلس الاهلي إقالة كارتيرون عقب التعادل أمام الوصل إيابا بهدف لكل فريق، ووداع بطولة كأس زايد للأندية الأبطال بعد أسبوع واحد من خسارة لقب دوري الأبطال بالخسارة بثلاثية أمام الترجي في رادس.