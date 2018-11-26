رياضة | النحاس يؤجل "غربلة" المقاولون العرب بسبب الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النحاس يؤجل "غربلة" المقاولون العرب بسبب الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجل عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولون العرب، اعتماد أسماء اللاعبين الراحلين عن الذئاب إلى مابعد الانتهاء من مباراة الأهلي بالدوري.

ويواجه المقاولون العرب نظيره الأهلي الثلاثاء المقبل على ملعب ستاد السلام فى تمام السابعة مساء في الظهور المحلي الأول للأحمر منذ فترة طويلة.