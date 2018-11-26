رياضة | أحمد شوبير: الأهلي أنهى الاتفاق مع مدرب أجنبي و2 مساعدين

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كشف الاعلامي أحمد شوبير عن آخر المستجدات في ملف تعاقد الأهلي مع المدير الفني الجديد للفريق، بعد إقالة الفرنسي باتريس كارتيرون. وقال "شوبير" في تصريحات عبر برنامجه "ملعب أون": " الأهلي انتهى بالفعل من الاتفاق مع مدرب أجنبي ومع 2 مساعدين، أحدهما مدرب مساعد والآخر مخطط أحمال". وأضاف: " المدرب الجديد للأهلي على مستوى طموحات وأحلام الجماهير الحمراء". وكان النادي الأهلي قد أكد أنه سيتم الاعلان عن هوية المدير الفني الجديد للفريق خلال 10 أيام.

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