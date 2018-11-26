رياضة | شوبير: الأهلي عرض على مانويل جوزيه تدريب الفريق ورفض

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شوبير: الأهلي عرض على مانويل جوزيه تدريب الفريق ورفض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للأهلي أبدى استعداده للتعاون مع النادي خلال الفترة الحالية. وقال "شوبير" في تصريحات لبرنامجه "ملعب أون" عبر فضائية "أون سبورت": " سيد عبد الحفيظ اجتمع مع مانويل جوزيه خلال الأيام الماضية لاستشارته في بعض الأمور الفنية والخاصة بإعادة بناء الفريق واختيار المدرب الجديد". وأضاف: " جوزيه رحب بالتعاون مع النادي الأهلي ولكن ليس كمديرًا فنيًا كما ردد البعض". وكشف "شوبير" أن النادي الأهلي عرض على مانويل جوزيه تدريب الفريق الأحمر قبل التعاقد مع باتريس كارتيرون، ولكن المدرب البرتغالي اعتذر.

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