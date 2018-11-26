كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة في الأهلي بسبب تأخر اعتماد تذاكر مباراة المقاولون العرب بالدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تسود حالة من الدهشة لدى مسؤولي النادي الأهلي بسبب تأخر الجهات الأمنية من اعتماد تذاكر مباراة الأهلي والمقاولون العرب.
وكان الأهلي قد أرسل تذاكر المباراة للجهات الأمنية لختمها واعتمادها بعدد ٣٥٠٠ تذكرة و٥٠٠ دعوة للنادي الضيف؛ منذ ٤٨ ساعة مضت ولكن لم يتم ختمها حتى الآن.
وأفادت المصادر أنها ليست المرة الأولى التي ترفض الجهات الأمنية وتتجاهل ختم تذاكر مباراة الأهلي قبل بيعها في مباريات الفريق.
شكرا لقرائتكم خبر عن رياضة | أزمة في الأهلي بسبب تأخر اعتماد تذاكر مباراة المقاولون العرب بالدوري على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .