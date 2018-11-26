رياضة | عاجل.. أبو ظبي مرشحة لاستضافة نهائي كوبا ليبرتادوريس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أبو ظبي مرشحة لاستضافة نهائي كوبا ليبرتادوريس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وسائل إعلام إماراتية بأن مدينة أبو ظبي مرشحة لاستضافة نهائي كوبا ليبرتادوريس الذي يجمع بين قطبي الأرجنتين بوكا جونيورز وريفر بليت بعد أن تقرر تأجيله اليوم.

وأشار مراسل قناة أبو ظبي الرياضية إلى أن عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة أبو ظبي مرشحة بقوة لاستضافة مباراة الإياب بعد أن تقرر تأجيلها قبل ساعات من موعدها المقرر الليلة الأحد.

وأكد مراسل القناة الإماراتية بأن ما يرفع من حظوظ أبو ظبي في استضافة النهائي أنها ستنظم بطولة كأس العالم للأندية الشهر القادم وهي مؤهلة لاستضافة مباراة بهذه الأهمية.

وستقام بطولة كأس العالم للأندية خلال الفترة من 12 حتى 22 ديسمبر القادم على ملعبي الشيخ زايد بالعاصمة أبو ظبي الذي يتسع لحوالي 60 ألف متفرج وستاد هزاع في مدينة العين.

يذكر أن المباراة كان من المقرر إقامتها أمس السبت لكن تعرض حافلة بوكا جونيورز لهجوم من قبل جمهور أصحاب الأرض ريفر بليت وإصابة عدد من لاعبي الفريق اضطر اتحاد أمريكا الجنوبية المنظم للبطولة إلى تأجيلها لليوم الأحد قبل أن يصدر قرار آخر بتأجيلها لموعد لاحق.