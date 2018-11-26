رياضة | رئيس الأهلي السعودي: ردي على رئيس الاتحاد جاء في الملعب.. وعسيري أهلاوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الأهلي السعودي: ردي على رئيس الاتحاد جاء في الملعب.. وعسيري أهلاوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد ماجد النفيعي، رئيس النادي الأهلي السعودي، على رفضه الرد على تصريحات رئيس نادي الاتحاد، عقب فوز فريقه في الديربي على الاتحاد بثلاثة أهداف دون مقابل، مشيرًا الى أن الرد ليس منه، إنما الرد جاء من المستطيل الأخضر، وهذا ما حدث في المواجهة.

وقال النفيعي الذي ظهر أكثر سعادة بعد تحقيق فريقه نتيجة كبيرة في مواجهة الديربي: "ردّي هو الأهداف الثلاثة في شباك الاتحاد، هل هي كافية أو نزيد؟".

وواصل: "فعلياً نحن أعلى من الاتحاد بالأرقام في السنوات الأخيرة، والاتحاد لم يعد منافس للأهلي، ولم تعد مباريات الديربي بين الفريقين أكثر من مجرد ذكريات لها طعم خاص".

وعن موضوع توقيع عبد الفتاح عسيري لعقد احترافي مع الأهلي، قال: "عبد الفتاح لاعب أهلاوي والأمر محسوم".

واختتم النفيعي حديثه، وقال: "ما يهمنا الفترة المقبلة هو عدم فقدان أي نقطة، والاستمرار في المنافسة على لقب الدوري، وحصد النقاط حتى النهاية".