الان تتابع مشجع أهلاوي للاتحاديين: وداعية يا آخر دوري يجمعنا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365 - عون الفيصل:
حمل مشجع أهلاوي لافتة في مدرجات ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة) موجهة لجماهير و لاعبي فريث الاتحاد في المباراة التي انتصر فيها الأهلي بثلاثية مقابل هدف ، كُتب فيها ” وداعية يا اخر دوري يجمعنا ” ؛ في اشارة منه لوضع الاتحاد الحرج في سلم الترتيب .
و يملك الاتحاد نقطتين فقط من أصل ٣٠ نقطة و يقبع في المركز الأخير و بفارق ٤ نقاط عن صاحب المركز الخامس عشر .
و تداول مغردون هذه الصورة التي تأتي ضمن المنافسة الجماهيرية بين القطبين .
يذكر أن الأهلي بهذا الفوز ضيق الفارق مع المتصدر إلى ٦ نقاط فقط ؛ و يملك الأهلي في رصيده ٢٢ نقطة في المركز الثالث .
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