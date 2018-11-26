الان تتابع مشجع أهلاوي للاتحاديين: وداعية يا آخر دوري يجمعنا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365 - عون الفيصل:

حمل مشجع أهلاوي لافتة في مدرجات ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة) موجهة لجماهير و لاعبي فريث الاتحاد في المباراة التي انتصر فيها الأهلي بثلاثية مقابل هدف ، كُتب فيها ” وداعية يا اخر دوري يجمعنا ” ؛ في اشارة منه لوضع الاتحاد الحرج في سلم الترتيب .

و يملك الاتحاد نقطتين فقط من أصل ٣٠ نقطة و يقبع في المركز الأخير و بفارق ٤ نقاط عن صاحب المركز الخامس عشر .

و تداول مغردون هذه الصورة التي تأتي ضمن المنافسة الجماهيرية بين القطبين .

يذكر أن الأهلي بهذا الفوز ضيق الفارق مع المتصدر إلى ٦ نقاط فقط ؛ و يملك الأهلي في رصيده ٢٢ نقطة في المركز الثالث .