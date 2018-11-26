الامارات | النجم السينمائي ويل سميث يساند هاملتون في أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن النجم السينمائي ويل سميث يساند هاملتون في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ويل سميث خلال وجوده في حلبة مرسى ياس مع هاملتون. تصوير: باتريك كاستيلو

أعرب نجم السينمائي العالمي، الأميركي ويل سميث، عن سعادته بالوقوف خلف سائقه المفضل وبطل العالم الخماسي السائق البريطاني لويس هاملتون، وحرص سميث على متابعة هاملتون خلال التحضيرات الأخيرة قبيل انطلاق سباق جائزة أبوظبي أمس، والتقاط العديد من الصور التذكارية التي جمعته مع السائق البريطاني.

وقال سميث في تصريحات صحافية، إن: «الأسلوب الذي يتمتع به هاملتون في القيادة ممتع للغاية، وهو سائقي المفضل الذي أحرص على تشجيعه باستمرار وتربطني به صداقة قوية، وأحرص على تشجيعه بصورة مستمرة، والوقوف خلفه حين تتاح لي الفرصة بمتابعة السباقات على أرض الواقع».

وأشار سميث المتوج عام 2007 بلقب أكثر نجوم هوليوود تأثيراً، والفائز لأربع مرات بجوائز «غرامي»، إلى أن هاملتون أحد أعظم سائقي هذه البطولة، وقال: «فور فوزه بلقبه العالمي الخامس بعد حسمه الشهر الماضي سباق جائزة المكسيك، أرسلت له تسجيلاً صوتياً موجهاً مقتبساً من كلمات قلتها سابقاً في أحد أفلامي لزميلي مارتن لورنس في فيلم (فتيان أشقياء) عام 1995، والتي تضمنت في نصها التهاني لهاملتون، وأن هذه هي الطريقة التي من المفترض أن تقود بها السيارة تماماً مثلما علمتك».

واختتم سميث: «أشعر بالسعادة بزيارتي لحلبة مرسى ياس، خصوصاً أنها تستضيف السباق الختامي في الموسم في مناسبة يجتمع خلالها العديد من المشاهير بصورة عامة، ورياضة السيارات على وجه التحديد».