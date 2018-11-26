الامارات | اتحاد الرياضة المدرسية يعتمد خطة مسابقات الموسم الحالي

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الرياضة المدرسية يعتمد خطة مسابقات الموسم الحالي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقرّ مجلس إدارة اتحاد الرياضة المدرسية، برئاسة مروان أحمد الصوالح، خطة مسابقات الموسم الرياضي الحالي، التي تستهدف طلبة المدارس على مستوى الدولة، وفي كل المراحل السنية، التي ستشهد تنفيذ 19 بطولة لألعاب فردية وجماعية.

ووفقاً للخطة، تم تقسيم الأنشطة الرياضية لهذا العام إلى ثلاث مراحل، حيث يشهد الفصل الدراسي الأول إقامة أربع مسابقات رياضية في كرة القدم والبولينغ وكرة السلة 3×3، والطائرة الشاطئية للبنين والبنات.

وسيتم انطلاق المنافسات التمهيدية لكرة القدم وكرة السلة، التي تستهدف الطلبة مواليد 2004 و2005 و2006، خلال شهر نوفمبر الجاري، إضافة إلى منافسات البولينغ والطائرة الشاطئية، التي تستهدف الطلبة مواليد 2001 و2002 و2003.

وسيشهد الفصل الدراسي الثاني تنظيم 12 مسابقة متنوّعة، إذ ستكون الانطلاقة في 20 يناير، وتستمر المنافسات حتى منتصف شهر مارس المقبل، أما منافسات الفصل الدراسي الثالث والأخير، فستبدأ في 21 أبريل المقبل بإقامة منافسات كرة اليد وكرة الطاولة والريشة الطائرة.

كما تشتمل الخطة على مشاركات خارجية في البطولة المدرسية العربية لكرة الطاولة، التي ستقام في مارس المقبل بجمهورية مصر العربية.