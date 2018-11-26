الامارات | البيرق: لا داعي للقلق على كلباء بعد الخسارة أمام العين

شكرا لقرائتكم خبر عن البيرق: لا داعي للقلق على كلباء بعد الخسارة أمام العين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - العين فاز على كلباء 2-1. من المصدر

أكد إداري الفريق الأول لنادي اتحاد كلباء يوسف عبدالرحمن البيرق، أن خسارة فريقه أمام العين، أول من أمس، في الجولة العاشرة لدوري الخليج العربي، بهدفين لهدف، لا تشكل أي قلق على مستقبل الفريق، وأن إدارة النادي على ثقة بأن النتائج الإيجابية للمباريات التي تقام في ملعب كلباء ستعود بشكل سريع.

وقال البيرق لـ«الإمارات اليوم»: «الفريق مستمر في تقديم مستويات فنية مميزة سواء كان يلعب على ملعبه أو خارجه، وتمكن من تحقيق نتائج مميزة في المباريات التي اقيمت على ملاعب المنافسين، والكل شاهد فريقنا وهو يؤدي مباراة طيبة أمام العين وكان الأفضل، وكنا قريبين من الفوز لولا الهدف القاتل الذي استقبلته شباكنا قبل دقيقة من نهاية المباراة».

من جانبه، قال مدرب العين الكرواتي زوران ماميتش: «كانت مباراة صعبة بسبب الغيابات التي يعانيها الفريق، ولم نلعب بشكل جيد لكن المهم أننا فزنا»، وتابع: «اتحاد كلباء كان يملك مهاجمين جيدين ولم نجد الحل لإيقاف خطورتهم».

وبخصوص الدفع بالمصري حسين الشحات في الشوط الثاني، قال: «لقد رتبنا الأمور بهذا الشكل بحيث نشركه عندما يهبط مستوى لاعبي اتحاد كلباء، وهو ما حصل».