الامارات | نادي سيدات الشارقة يفوز بدوري السلة

شكرا لقرائتكم خبر عن نادي سيدات الشارقة يفوز بدوري السلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز نادي الشارقة الرياضي للمرأة بلقبين جديدين في كرة السلة، حيث توّج فريق السيدات بلقب الدوري المرتبط، كما توّج فريق الشابات بلقب كأس الشابات، في ختام البطولتين اللتين أقيمتا في صالة نادي شباب الأهلي بالممزر. وكان فريق سيدات الشارقة توّج بكأس البطولة بعد الفوز على النصر في ختام المسابقة 35 - 33، فيما كان المركز الثالث من نصيب فريق نادي سيدات شباب الأهلي، أما المركز الرابع والأخير فكان من نصيب نادي سيدات الشرقية التابع لإمارة الشارقة. وعلى صعيد مسابقة كأس الشابات، نجح فريق شابات نادي سيدات الشارقة في تحقيق الفوز باللقب، رغم خسارته المباراة النهائية أمام شابات النصر 29 - 45، وجاء شباب الأهلي في المركز الثالث وفريق الشرقية الرابع. توّج الفرق الفائزة رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة السلة اللواء (م) إسماعيل القرقاوي، ونائب رئيس الاتحاد العربي مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، ندى عسكر النقبي، وعضو مجلس إدارة شركة الألعاب الرياضية مشرف كرة السلة في نادي النصر، قاسم محمد، ومديرة إدارة رياضة المرأة بنادي الشباب الأهلي، حمدة سيف الشامسي.