الامارات | غوريتش: سعيد بالأداء أمام النصر.. حزين للتعادل

شكرا لقرائتكم خبر عن غوريتش: سعيد بالأداء أمام النصر.. حزين للتعادل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - المدير الفني لفريق بني ياس كورنوسلاف غوريتش. تصوير: إريك أرازاس

قال المدير الفني لفريق الكرة بنادي بني ياس الكرواتي كورنوسلاف غوريتش، إنه سعيد بأداء فريقه في مباراة النصر أول من أمس، في الجولة العاشرة لمنافسات الخليج العربي، لكنه ليس سعيداً بالنتيجة التي انتهت عليها المباراة.

وتعادل بني ياس على ملعبه مع النصر دون أهداف وفقد الفريق نقطتين، لكنه احتفظ بسجله خالياً من الهزائم على ملعبه.

وقال غوريتش في المؤتمر الصحافي، بعد المباراة: «أعتقد أن بني ياس قدم مباراة جيدة أمام النصر، وأظهر اللاعبون شخصية جيدة للفريق في هذه المباراة، وكان بني ياس هو الطرف الأفضل معظم الوقت باستثناء الـ20 دقيقة الأخيرة التي سمحنا فيها لفريق النصر بالاستحواذ على الكرة وتهديد مرمانا، ولكن في الوقت نفسه كنت أتمنى الخروج بالنقاط الثلاث بدلاً من الحصول على نقطة واحدة».

وأضاف: «لم يكن هجومنا شرساً بالقدر الكافي على مرمى النصر، ولم تتهيأ لنا فرص كثيرة على الرغم من الأداء الجيد، وكانت تنقصنا اللمسة الأخيرة في إنهاء الهجمات، وسنحاول علاج هذا الأمر في الجولات المقبلة».

من جانبه، قال المدير الفني لفريق الكرة بنادي النصرالصربي إيفان يوفانوفيتش، إن فريقه ظهر أمام بني ياس أقل كثيراً من مبارياته السابقة، ولم يقدم الفريق المستوى الذي يؤهله لتحقيق الفوز، على الرغم من محاولاته خصوصاً في الشوط الثاني.