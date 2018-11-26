شكرا لقرائتكم خبر عن فتحي سند: الأهلي خسر بطولتين بمستوى «هزيل للغاية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الناقد الرياضي فتحي سند، إن النادي الأهلي يشهد حالة من التراجع الشديد، وانهيار بالفريق الأول لكرة القدم بعد الخروج من بطولتين على التوالي.

وأضاف «سند» في مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد» مع سعيد حساسين، اليوم الأحد، أن «الأهلي خسر البطولتين بمستوى هزيل للغاية، وهذا يؤكد حالة التراجع».

وواصل: «هناك أخطاء في إدارة كرة القدم بالنادي الأهلي»، وأكد أن «التراجع تدريجي بسبب إدارة الكرة بالنادي ليست منظمة الدنيا كانت ملخبطة وحتى حسام البدري لما مشى في توقيت غير مناسب».