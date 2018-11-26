شكرا لقرائتكم خبر عن شادي محمد يطالب بمساندة «الخطيب» لاختياز المرحلة الحالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال نجم النادي الأهلي سابقا شادي محمد، إنه «زعلان على خسارة الأهلي بطولتين وراء بعض»، مضيفا: «فيه فرق أخسر بس ألعب كرة ولكن هذا لم يحدث من اللاعبين الحاليين».

وقال «شادي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد» مع سعيد حساسين، إنه «من يضع روشتة الأهلي ولاده ومجلس إدارته».

وأضاف «شادي»: «الناس تستضيف شادي في الإعلام لأنه كان ضد محمود الخطيب في الانتخابات، اسمحوا لي إن عمري ما هغلط في الخطيب».

وأكد «شادي» أنه لم يكن ضد الخطيب وعن قناعة شخصية، ولكن «علينا دعمه ومساندته لاجتياز المرحلة الحالية»، مؤكدا أنه «رأي مواقف أدبية من المهندس محمود طاهر جعلته يسانده في الانتخابات»، مواصلا: «أنا ابن بلد واعرف في الأصول».

وأشار «شادي» إلى أنه مستغرب للغاية من «تغير توجهات البعض من دعم الخطيب إلى الهجوم عليه الآن»، متابعا: «أنا بقول لازم نحط أيدينا على الأخطاء الحقيقية واللي يعمل كده ولاد الأهلي اللي لبسوا فانلته».

