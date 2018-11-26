شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك المُنتشى يسعى لتعميق جراح الجونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف الفريق الكروى الأول لنادى الزمالك نظيره الجونة على ملعب «بتروسبورت» فى الثامنة مساء الاثنين، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدورى الممتاز.

التقى الفريقان منذ صعود فريق الجونة إلى الدورى الممتاز فى موسم 2009 /2010 فى 8 مباريات، حقق الزمالك الفوز فى 4 مرات، فيما فاز الفريق الساحلى فى مباراة واحدة، وكان التعادل مسيطراً فى 3 مناسبات. وسجل أبناء القلعة البيضاء 11 هدفًا بشباك فريق الجونة، بينما أحرز الفريق الساحلى 7 أهداف فى شباك الزمالك.

واصل الفارس الأبيض سلسلة انتصاراته بعدما حقق فوزًا غاليًا على الداخلية بنتيجة 2 /1، فى الجولة الخامسة عشرة من الدورى. ونجح فى الحفاظ على صدارة الدورى منفردًا برصيد 29 نقطة، بفارق 6 نقاط عن نادى بيراميدز صاحب المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى، وينتظر انتهاء الأهلى من مبارياته المؤجلة.

ويفتقد الزمالك مدافعه محمد عبدالغنى بداعى الإيقاف، بعد أن تعرض لحالة طرد فى مباراة الإنتاج الحربى، الأمر الذى يبعده ثلاث مباريات، حيث غاب عن المباراة الأولى أمام الداخلية وتتبقى له مباراتان أمام الجونة والمصرى، وسيستمر غياب محمود حمدى «الونش» بداعى الإصابة، فيما لم يتحدد بعد موقف محمود علاء من المشاركة بعد تعرضه لإصابة أمام الداخلية.

ويسعى المدرب السويسرى إلى الخروج من المباراة بالعديد من المكاسب، أبرزها تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط.

يدخل فريق الزمالك بتشكيل يتكون من: فى حراسة المرمى محمود عبدالرحيم «جنش»، وأمامه حمدى النقاز، محمود عبدالعاطى «دونجا» (محمود علاء)، محمد عبدالسلام، بهاء مجدى، طارق حامد، فرجانى ساسى، إبراهيم حسن، محمود عبدالمنعم «كهربا»، كاسونجو كابونجو.

على الجانب الآخر، حرصت إدارة نادى الجونة على الاجتماع مع هشام زكريا، المدير الفنى، واللاعبين وحثهم على العودة مرة أخرى للفوز بالمباريات وتحسين نتائج الفريق والخروج من كبوة الفريق الساحلى.

ويدخل فريق الجونة المباراة برصيد 16 نقطة بالمركز التاسع بجدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز بعد خوض 14 مباراة، منها 3 فوز، و7 تعادل، والهزيمة فى 4 مباريات.

تشكيل فريق الجونة يتكون من: فى حراسة المرمى هيثم محمد، وأمامه أحمد على، لؤى وائل، أحمد سعيد «أوكا»، خالد صبحى، محمد محسن، مصطفى جابر، محمد عبد الجواد، أحمد مجدى، شيسوم شيكاتارا، جدو.