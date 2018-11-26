الرجاء يلامس كأس الكونفيدرالية باكتساح فيتا كلوب

حقق الرجاء فوزًا عريضًا على ضيفه، فيتا كلوب الكونغولي، بثلاثية نظيفة، اليوم الأحد، على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، في ذهاب نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

وسجل أهدف الفريق البيضاوي، سفيان رحيمي في الدقيقتين (48 و61)، ومحمود بنحليب، في الدقيقة 66، من ركلة جزاء.

وبدأ الرجاء المباراة بضغط رهيب على دفاع فيتا كلوب، وسنحت له منذ الدقيقة الثانية، فرصة للحافيظي في مربع العلمليات، حيث مرر لبنحليب، الذي سدد، لكن الكرة لمست أحد المدافعين، لتبتعد عن المرمى.

واكتفى لاعبو فيتا كلوب بالدفاع، ومحاولة غلق المساحات على الرجاء.

وانسل حدراف من الجهة اليسرى، وراوغ لاعبا وسدد، لكن الحارس نيلسون لوكونج تدخل وأبعد الكرة.

وهيأ بنحليب الكرة للحافيظي، الذي سدد من داخل مربع العمليات بجانب المرمى.

وطغى التسرع على الرجاء، إذ لم يركز للاعبون أمام الشباك، رغم الفرص السهلة.

وبقي الزنيتي حارس الرجاء في راحة تامة، دون أن يشكل عليه مهاجمو فيتا كلوب أي خطورة.

وفي الدقيقة 47، مرر الحافيظي لبنحليب في مربع العمليات، الذي مرر بدوره بالكعب لرحيمي، ليسجل الأخير الهدف الأول للرجاء.

واضطر الحكم لإيقاف المباراة في الدقيقة 49، بسبب الدخان الكثيف الذي حجب الرؤية، في ظل الشماريخ التي أشعلها الجمهور الرجاوي، بعد تسجيل الهدف.

وتم استئناف المباراة بعد 5 دقائق من التوقف، وكان بانون قريبا من التسجيل، عندما حصل على كرة أمام المرمى، وسدد لكن الحارس تدخل بنجاح.

وعاد رحيمي ليسجل الهدف الثاني، في الدقيقة 61، من تسديدة قوية.

ونجح حدراف في اقتناص ركلة جزاء، بعد إسقاطه في مربع العمليات، حيث طرد على إثرها يانيك بانجالا، لاعب الضيوف، وسجل منها بنحليب الهدف الثالث، في الدقيقة 66.

وأجرى المدرب جاريدو أول تغيير، إذ أخرج رحيمي نجم المباراة، وأدخل محسن ياجور، في الدقيقة 75.

وحاول فيتا كلوب الضغط والبحث عن التسجيل، لكن دفاع الرجاء كان يقظا.

وأجرى جاريدو تغييرا ثانيا، في الدقيقة 82، بخروج مابيدي، وإدخال محمد الدويك.

ونجح الرجاء في الحفاظ على نتيجة المباراة (3-0)، في انتظار لقاء الإياب بكينشاسا، الأحد المقبل.