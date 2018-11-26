شكرا لقرائتكم جاريدو يحذر من الفرحة بثلاثية فيتا كلوب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد خوان جاريدو مدرب فريق الرجاء الرياضي، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت مواجهة فيتا كلوب، أنه سعيد بالإنتصار في مباراة الذهاب.

وأشار المدرب الرجاوي إلى أن نتيجة اليوم لا تعني تتويج الرجاء باللقب، معلقا بالقول: "نتيجة إيجابية، لكن يجب علينا أن نحافظ على تركيزنا، للحفاظ على تقدمنا في مباراة الإياب".

وأضاف أن مواجهة الإياب ستكون صعبة في الكونغو، إذ أن الخصم، سيحاول الدفاع عن حظوظه إلى آخر رمق، و سيقدم جميع أوراقه لتعويض تعثره في الذهاب بثلاثية دون رد "حسب قوله".

وأشار جاريدو، أن الأهم تحقق بتفادي تلقي الأهداف في المغرب، إلى جانب تسجيل ثلاثية، ستخدم مصلحة الفريق في الإياب، قائلا: "علينا اللعب بنفس الطريقة لتحقيق اللقب".

ويذكر أن اللقاء كان قد انتهى لصالح الكتيبة الخضراء بثلاثة أهداف دون رد، عن طريق ثنائية لسفيان الرحيمي و زميله محمود بنحليب، على أرضية ملعب محمد الخامس في الدارالبيضاء.