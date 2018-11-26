شكرا لقرائتكم الرجاء يهزم فيتا كلوب بثلاثية ويقترب من لقب الكونفيدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق الرجاء المغربي فوزا مهما على نظيره فيتا كلوب الكونغولى بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب المركب الرياضى محمد الخامس فى ذهاب نهائى بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

أفتتح التسجيل للرجاء المغربي سفيان رحيمى فى الدقيقة 47 قيل أن يضيف ذات اللاعب الهدف الثانى فى الدقيقة 61 ثم اختتمأهداف الفريق المغربي محمود بنحليب فى الدقيقة 65 من عمر المباراة.

ويطمح الرجاء المغربي إلى التتويج بلقب ثان بعد أول لقب له في النسخة القديمة من البطولة سنة 2003.

و كان فيتا كلوب والرجاء قد تقابلا فى دور المجموعات حيث تعادل الرجاء على ملعبه مع فيتا كلوب سلبيًا، قبل أن يخسر بثنائية نظيفة على ملعب الشهداء في الكونغو.



الرجاء المغربي



جاريدو