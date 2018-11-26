شكرا لقرائتكم وكيل باتريس كارتيرون : الفرنسى أبدى إعجابه بتعامل مسئولو الأهلى معه بعد رحيله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف عمرو نبيل وكيل الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى السابق للأهلى أنه سيقوم بالتوقيع على فسخ تعاقده رسمياً مع القلعة الحمراء صباح غداً الإثنين.
كشف نبيل فى تصريحات لقناة ONSPORT لبرنامج ملعب ON ويقدمه أحمد شوبير أن هناك حالة من الإحترام فى العلاقة بين الطرفين مؤكداً أن كارتيرون أبدى إعجابه بتعامل مسئولو القلعة الحمراء معه بعد رحيله عن تدريب الفريق.
كان الأهلى قد قرر الإستغناء عن كارتيرون بعد خسارة نهائى دورى أبطال أفريقيا و الخروج من البطولة العربية.
أضاف وكيل كارتيرون أن هناك عروض شفوية من أندية للحصول على خدمات المدير الفنى السابق للأهلى منها الإسماعيلى و المصرى ومنتخب تونس ولكنه لم يحسمها بعد.
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