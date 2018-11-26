شكرا لقرائتكم جون أنطوى يحتفظ بكرة الهاتريك .. صورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أحتفظ الغانى جون أنطوى مهاجم الفريق الاول لكرة القدم بنادى مصر للمقاصة ، بالكرة التى سجل بها 3 أهداف " هاتريك " في مرمى فريق انبي ، في المباراة التي انتهت بفوز المقاصة علي الفريق البترولي 3/4 ضمن مباريات الجولة الـ16 لمسابقة الدورى.

وسجل جون أنطوى الهدف الأول والثالث والرابع لفريقه في مرمي انبي ، ليقود المقاصة لفوز غالي ، وهو أول "هاتريك" هذا الموسم لجون انطوي ،وضعه في صدارة هدافي الفريق برصيد 6 أهداف .

بهذا الهاتريك، اصبح جون أنطوي الهدافي التاريخي للاعبين الأجانب في الدوري المصري برصيد 63 ، محطما الرقم القياسي لمواطنه بابا أركو مهاجم طلائع الجيش السابق الذي توقف رصيده عند 61 هدفا.

وأحرز المهاجم الغانى 63 هدفًا خلال 122 مباراة بالدوري المصري حتى الآن، بواقع 28 هدفًا مع الإسماعيلي، و3 أهداف مع الأهلي، و32 هدفًا مع المقاصة.

ويعد أنطوى ثالث لاعب يسجل "هاتريك" في الدوري هذا الموسم ، مع محمود علاء مدافع الزمالك وأحمد كابوريا لاعب طلائع الجيش.