شكرا لقرائتكم مصطفى يونس : رحيل حسام حسن عن المصرى جاء فى الوقت الصحيح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مصطفى يونس المدير الفنى المؤقت للنادى المصرى أن الظروف التى مر بها الفريق الفترة الأخيرة بعد التعادل مع الإسماعيلى ثم وادي دجلة و الهزيمة المفاجئة أمام الحدود 3 / 0 ، أمر طبيعى بعد مشاركة الفريق فى بطولة أفريقيا" الكونفدرالية".

أكد يونس فى تصريحات لقناة ONSPORT أن رحيل حسام حسن المدير الفنى السابق للمصرى جاء فى الوقت الصحيح ، مؤكداً أن المصرى يمر فى الدورى بظروف صعبة بعد التركيز الكبير فى الكونفدرالية ، وما حدث فى مباراة الحدود والخسارة الكبيرة كان متوقع.

أضاف يونس أنه طالب لاعبيه بعودة الثقة فى مباراة اليوم أمام الإنتاج الحربى مؤكداً أن تحقيق التعادل أمر جيد أمام فريق مميز مثل الانتاج ولكنه يعد بتقديم الأفضل مع المصرى خلال الفترة المقبلة.

أشار نجم الأهلى السابق ، أنه تحت أمر الجهاز الفنى للمصرى سواء بالاستمرار كمدير فنى أو مدير كرة ، وأنه سيقود الفريق فى المباراة المقبلة أمام انبي المقرر لها الخميس المقبل .