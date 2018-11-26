شكرا لقرائتكم جماهير الاتحاد تصب جام غضبها على الإدارة بعد الخسارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أبدى عدد من جماهير الاتحاد غضبهم على إدارة النادي عقب الهزيمة أمام أهلي جدة في الديربي والتي أبقت الفريق في المركز الأخير بترتيب أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بلا انتصار عقب مضي 10 جولات.

وخسر الاتحاد للمرة الثامنة في الدوري ويتذيل الترتيب برصيد نقطتين فقط من تعادلين، وبفارق 4 نقاط عن أحد صاحب المركز 15.

وحمّلت جماهير اتحادية الرئيس نواف المقيرن الهزيمة والتعثر الذي يمر به الفريق العريق، فيما أكد بعضهم أن الفريق الذي جلب كأس الملك الموسم الماضي كان سيظهر بشكل أفضل بكثير مما ظهر عليه الفريق الحالي.