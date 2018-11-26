شكرا لقرائتكم أمرابط يغيب أسبوعين.. وشكوك حول جاهزيته أمام الهلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن النصر تعرض لاعبه المغربي نور الدين أمرابط إلى تمدد في عضلة الحوض الأمامية وغيابه عن الملاعب أسبوعين وسط شكوك حول إمكانية مشاركته في مباراة ديربي الرياض أمام الهلال يوم الثامن من ديسمبر المقبل.

وقالت عيادة "فيزيو تريو" الشريك الطبي لنادي النصر أن اللاعب المغربي الدولي تعرض إلى تمدد في عضلة الحوض الأمامية، ويحتاج للعلاج والتأهيل فترة بين 10 و14 يوماً.

واعتمد مدربو النصر، كارينيو وهيلدر، على خدمات اللاعب المغربي بشكل أساسي في 10 مباريات دورية، سجل خلالها 4 أهداف وصنع 3، ليقود فريقه إلى المركز الثاني في ترتيب أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 25 نقطة وبفارق 3 نقاط عن المتصدر الهلال.