شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة .. مكاسب اتحاد الكرة من إخفاق الأهلي العربي والإفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كان لإخفاق الأهلي في البطولة العربية ومن قبلها فشل التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا ،آثار إيجابية وفائدة علي بعض أعضاء المنظومة الكروية الذي كان يمثل مشوار الأهلي الدولي أزمة ويضعه في مأزق بسبب ابتعاده عن المشاركة في البطولة المحلية وتراكم مباريات المؤجلة واحدة تلو الأخري.

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