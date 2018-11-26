شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يتعادل سلبياً مع المصرى فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الشوط الأول من مباراة الإنتاج الحربى والمصرى بالتعادل السلبى فى المباراة المقامة بينهما حالياً، على استاد السلام، فى إطار الأسبوع السادس عشر من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

تشكيل الفريقين

بدأ الإنتاج الحربى المباراة بتشكيل مكون من:"عامر عامر فى حراسة المرمى، محمود السيد ومعاذ الحناوي ووهاب وأحمد شديد قناوي فى خط الدفاع، محمود حمادة وعبد العزيز موسى وغنام محمد وموسى دياورا وويليام فى خط الوسط، تيدى فى خط الهجوم".

فيما بدأ المصرى اللقاء بتشكيل يضم كلا من:"أحمد مسعود فى حراسة المرمى، أحمد شوشة ومحمد كوفي ومصطفى مارسيلو ومحمد جابر فى خط الدفاع، حجاج عويس و مرو موسى وأحمد شكري وإسلام عيسى وجريندو فى خط الوسط، محمود وادي فى خط الهجوم".

أحداث الشوط الأول

مرت أول ربع ساعة من اللقاء دون وجود خطورة حقيقية على مرمى الفريقين وكانت أبرز الهجمات فى الدقيقة 15 عندما وجه محمود وادى مهاجم المصرى رأسية رائعة نحو مرمى الإنتاج ولكن نجح عامر عامر فى التصدى لها ببراعة.

واستمر الهدوء النسبى فى أحداث المباراة وسط ضغط كبير من الإنتاج الحربى لخطف الهدف الأول ولكن فريق المصرى نجح فى التصدى لضغط الإنتاج الحربى ونشط الفريق البورسعيدى فى آخر 5 دقائق من هذا الشوط رغبة فى خطف التقدم على الإنتاج ولكن دون جدوى.