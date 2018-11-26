شكرا لقرائتكم خبر عن السفير المصرى برومانيا يستقبل بطل كمال الأجسام محمد شعبان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل السفير صلاح عبد الصادق سفير مصر لدى رومانيا ومالدوفيا اللاعب المصرى محمد شعبان الذى توج بالمركز الثالث والميدالية البرونزية فى بطولة العالم لمحترفى كمال الأجسام التى انتهت اليوم برومانيا.. وذلك بحضور الدكتور عبدالله مباشر نائب رئيس الجالية المصرية فى رومانيا، وعاطف القلينى والحاج عبدالحميد شلش وعدد من أبناء الجالية المصرية.

وقد أقام السفير المصرى حفل عشاء بمناسبة حصول البطل المصرى محمد شعبان على المركز الثالث فى بطولة محترفى كمال الأجسام على مستوى العالم .