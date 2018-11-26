شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادى الاهلى اليوم الاحد 25/11/2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الاهلى اليوم الأحد العديد من الأخبار الهامة على مستوى فريق الكرة الذى يستعد لمواجهة المقاولون العرب يوم الثلاثاء المقبل فى بطولة الدورى العام.

الأهلي يفتح "خزائنه" للمدرب الجديد و"ظروف خاصة" تُبعد فيريرا

رفض النادي الأهلي فكرة وضع سقف أو ميزانية محددة للمدرب الأجنبي الجديد المُزمع التعاقد معه خلال الأيام القليلة المقبلة خلفاً للفرنسي باتريس كارتيرون الذي تمت إقالته مؤخراً بعد الخروج من البطولة العربية أمام الوصل الاماراتي .

و علم ”الخليج 365” أن مجلس الإدارة بالأهلى رفض السير على الطريقة القديمة بتحديد راتب للمدرب الجديد وقرر رصد ميزانية مفتوحة للتعاقد مع مدرب أجنبي بمواصفات تُناسب طموحات القلعة الحمراء في الفترة المقبلة ويتميّز بعدة شروط أهمها الشخصية القوية والسيرة الذاتية الجيدة، وأن يكون على دراية بالكرة الأفريقية ، وقال مصدر في الاهلي أن كارتيرون كان صاحب سيرة ذاتية جيدة وكان على دراية بالكرة الأفريقية لكنه كان ضعيف الشخصية إلى حد كبير، وهى الغلطة التى يتطلع مجلس الإدارة لعدم تكرارها فى المدرب الجديد.

الأهلي يعلن موعد إعلان تنصيب المدرب الجديد

أعلن محمد مرجان، المدير التنفيذى للنادى الأهلي، موعد الإعلان عن الجهاز الفنى للجديد للفريق خلفًا لباتريس كارتيرون.

وأكد مرجان، عبر برنامج "ساعة مع شوبير"، أن الإعلان عن جهاز الأهلي الجديد سيكون خلال 10 أيام.

الأهلي يعلن حصول كارتيرون على جميع مستحقاته المالية

أعلن محمد مرجان، المدير التنفيذى للنادي الأهلي ، حصول باتريس كارتيرون المدير الفنى السابق للفريق على كل مستحقاته لأن النادى يحترم تعاقداته.

وأكد مرجان، عبر برنامج "ساعة مع شوبير"، أن كارتيرون حضر إلى مقر الأهلى أمس وجمع متعلقاته للرحيل بعدما عقد جلسة لإنهاء عقده بشكل رسمى، مشيرًا إلى أن الإعلان عن الجهاز الفنى الجديد سيكون خلال 10 أيام.

"الحذاء" سر غياب أزارو عن مران الأهلي.. ومحاولات لتجهيزه للقاء المقاولون

كشف خالد محمود، طبيب الأهلي ، عن سبب غياب المغربى وليد أزارو مهاجم الفريق عن مران الفريق اليوم، الأحد، الذى أقيم على ملعب التتش بالجزيرة.

وقال خالد محمود لليوم السابع، "أزارو لم يستطع ارتداء الحذاء لمعاناته من تورم فى وجه القدم ليغيب عن المشاركة فى المران" .

الأهلي يفتتح أكاديمية جديدة بمحافظة السويس

افتتح النادى الأهلي فرعاً جديداً لأكاديمية الكرة بمحافظة السويس، فى حضور خالد بيبو، مدير الأكاديميات، وذلك فى إطار سياسة النادى بفتح فروع جديدة بمختلف المحافظات؛ من أجل اكتشاف المواهب والعمل على تنميتها، وضم الأبرز منها لقطاع الناشئين بالنادى.

وشهد حضور اليوم الأول لافتتاح فرع الأكاديمية بمحافظة السويس حشدا كبيرا، ووصل عدد المشاركين فى اليوم 350 مشتركا.

فيديو.. محمد يوسف يجهز مؤمن زكريا ببرنامج بدنى خاص فى الأهلى

وضع محمد يوسف، المدير الفنى للأهلي، برنامجا بدنيا خاصا لمؤمن زكريا، صانع ألعاب الفريق، لتجهيزه للمشاركة في مباريات الفريق الأحمر المقبلة، بعد تجميده طوال الفترة الماضية فى عهد الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للفريق.

كارتيرون يرفض تدريب سطيف والمصرى والإسماعيلى بعد الأهلى

رفض الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى السابق للأهلى، عروضاً رسمية لتدريب وفاق سطيف الجزائرى والمصرى والإسماعيلى فى مصر.

ووفقاً لمصدر مطلع داخل إدارة الأهلى، فإن العلاقة مع المدرب الفرنسى انتهت بشكل رسمى، بعد حصوله على كافة مستحقاته والمتمثلة فى الشرط الجزائى فى عقده، والذى بلغت قيمته 190 ألف دولار وذلك بعد فسخ تعاقده من جانب الإدارة الحمراء.