شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يفسخ تعاقده رسمياً مع الأهلى غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عمرو نبيل وكيل الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى السابق للأهلى أنه سيقوم بالتوقيع على فسخ تعاقده رسمياً مع القلعة الحمراء صباح غداً الإثنين.

كشف نبيل فى تصريحات لقناة ONSPORT لبرنامج ملعب ON ويقدمه أحمد شوبير أن هناك حالة من الإحترام فى العلاقة بين الطرفين، مؤكداً أن كارتيرون أبدى إعجابه بتعامل مسئولو القلعة الحمراء معه بعد رحيله عن تدريب الفريق.

كان الأهلى قد قرر الإستغناء عن كارتيرون بعد خسارة نهائى دورى أبطال أفريقيا و الخروج من البطولة العربية.

أضاف وكيل كارتيرون أن هناك عروض شفوية من أندية للحصول على خدمات المدير الفنى السابق للأهلى منها الإسماعيلى و المصرى ومنتخب تونس ولكنه لم يحسمها بعد.