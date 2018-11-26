شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة راحة 4 أيام بعد الفوز على إنبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي المقاصة ، بقيادة طلعت يوسف منح لاعبي فريقة راحة سلبية من التدريبات لمدة 4 أيام ، عقب الفوز 3/4 على إنبي بالجولة الـ 16 لمسابقة الدوري.

أكد وليد هويدي مدير الكرة لفريق المقاصة ، أن فترة الراحة السلبية طويلة في ظل توقف الدوري لإقامة المباريات المؤجلة، موضحا أن المقاصة سيبدأ التدريبات بعد الراحة للاستعداد للمباراة المقبلة أمام طلائع الجيش يوم الخميس 17 ديسمبر المقبل، وفضل الجهاز الفني راحة اللاعبين بسبب ضغط المباريات خلال المرحلة الماضية .

وأضاف وليد هويدي، أن المقاصة يسير بخطوات ثابتة للاستمرار في المربع الذهبي للمسابقة ، في ظل تحقيق انتصارات متتالية ، وتحلي اللاعبون بالاصرار والروح القتالية لمواصلة الانتصارات والدخول في أجواء المنافسة ، من أجل العودة مجددا للمشاركة في البطولات الأفريقية .

وأشاد هويدي ، بأداء لاعبي المقاصة أمام انبي والإصرار على حصد النقاط الثلاث للقاء وتحقيق فوز غال ومستحق .