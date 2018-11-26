شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار نادى الزمالك اليوم الاحد 25 / 11 / 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الأحد الموافق 25 / 11 / 2018 العديد من الأخبار الهامة والتى يأتى على رأسها إعلان قائمة مواجهة الجونة فى المباراة التى ستقام غداً الإثنين.

الزمالك يستبعد حفنى وأحداد وحازم إمام من مواجهة الجونة

أعلن الجهاز الفنى لنادى الزمالك، قائمة مباراة مواجهة الجونة، التى ستدخل معسكرا مغلقا استعدادا للمباراة التى ستقام مساء غدا الإثنين، على استاد بتروسبورت، فى الجولة السادسة عشر بالدورى الممتاز والتى شهدت استبعاد حازم إمام وحميد أحداد وأيمن حفنى. جاءت قائمة نادى الزمالك كالتالى: حراسة المرمى: عماد السيد - محمود جنش. خط الدفاع: كماتشو - محمد عبد السلام - محمود علاء - حمدى النقاز - بهاء مجدي. خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - محمود عبد العزيز - محمد حسن - عبد الله جمعه - ابراهيم حسن - محمد إبراهيم - محمد عنتر - كهربا - مصطفي فتحي- أوباما. خط الهجوم: كاسونجو - عمر السعيد.

الخلفية سبب استبعاد حازم إمام من قائمة الزمالك فى مواجهة الجونة

تعرض حازم إمام الظهيرالأيمن لنادى الزمالك، لإصابة فى العضلة الخلفية ما أدى إلى استبعاده من قائمة مواجهة الجونة، فى المباراة التى ستجمع الفريقين غدا الإثنين، على استاد بتروسبورت، فى الأسبوع السادس عشر بالدورى الممتاز. فيما يخضع محمود علاء مدافع نادى الزمالك، لجلسات علاجية مساء اليوم، لتأهيله للمشاركة فى التشكيل الأساسى غداً أمام الجونة، بعدما تم ضمه لقائمة المباراة حيث سيقوم بجلسات استثشفاء بالثلج، لتأهيله للمشاركة أساسيا بعدما شارك فى المران الجماعى اليوم للفريق عقب الإصابة التى تعرض لها فى الخلفية فى المباراة الماضية أمام الداخلية وأكد للجهاز الفنى بقيادة السويسرى جروس جاهزيته لمواجهة الغد.

النقاز يعود لقيادة الجبهة اليمنى للزمالك أمام الجونة

قرر السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى لنادى الزمالك، عودة الثنائى التونسى حمدى النقاز وفرجانى ساسى للتشكيلة الأساسية للأبيض أمام الجونة غدا، الاثنين، ضمن الأسبوع الـ16 لمسابقة الدورى المصرى الممتاز ويعود حمدى النقاز لقيادة الجبهة اليمنى للزمالك بينما سيتواجد فرجانى ساسى لقيادة خط الوسط بجانب طارق حامد.

الزمالك يعتمد لائحة مالية جديدة للاعبين فى البطولة العربية

اعتمدت إدارة الكرة بنادى الزمالك، لائحة مالية جديدة للفريق فى البطولة العربية للأندية من أجل تحفيز اللاعبين على مواصلة التقدم للمنافسة على حصد لقب البطولة فى ظل سعى الفريق للمنافسة على جميع البطولات.

وجاءت اللائحة الجديدة لنادى المالك فى البطولة العربية تقتضى برصد مكافآت استثنائية عقب تخطى كل دور من أجل مواصلة التقدم فى البطولة حيث فاز الفريق على الاتحاد السكندرى بهدف نظيف فى مباراة ذهاب دور الـ16 بالبطولة العربية ووضع قدما فى ربع النهائى.