تحت قيادة جاريدو.. الرجاء يقهر فيتا بثلاثية في نهائي الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

حقق نادي الرجاء المغربي فوزًا مطمئنًا على حساب فيتا كلوب الكونغولي بثلاثة أهداف نظيفة، في ذهاب الدور النهائي من كأس الكونفدرالية الأفريقية، مساء اليوم الأحد.

وعلى الرغم من انتهاء الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي، إلا أن الرجاء نجح في تسجيل ثلاثة أهداف متتالية خلال 17 دقيقة.

الرجاء تحت قيادة المدير الفني الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للاهلي الأسبق، كان الأكثر استحواذًا على الكرة خلال النصف الأول من المباراة، إلا أن حارس فيتا كلوب نجح في إنقاذ مرماه من ثلاثة أهداف محققة.

الفريق المغربي كاد أن يستقبل هدفًا بعد هجمة مرتدة في الشوط الأول من نظيره الكونغولي، لكن حكم المباراة أوقف اللعب بداعي وجود حالة تسلل قبل وصول الكرة إلى الشباك.

وسجل سفيان رحيمي الهدف الأول للرجاء في الدقيقة 47 بعدما تسلم كرة داخل منطقة الجزاء ليراوغ حارس المرمى والدفاع، قبل أن يصوبها داخل الشباك.

رحيمي أضاف الهدف الثاني للرجاء بعد تصويبة قوية سكنت شباك فيتا كلوب ليضاعف من تقدم أصحاب الأرض في الدقيقة 61.

وحصل الرجاء على ركلة جزاء في الدقيقة 64 تعرض على إثرها يانك بانجالا للطرد، ليكمل فيتا كلوب المواجهة منقوص العدد.

ونجح محمود بنحليب في تنفيذ الركلة بنجاح في شباك فيتا، ليقدم ثالث أهداف الرجاء في لقاء الذهاب من النهائي الأفريقي.

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة بين الفريقين في الكونغو الأسبوع القادم، والتي ستشهد تتويج أحدهما باللقب الأفريقي.