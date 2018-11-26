ماذا قال تركي آل الشيخ بعد هدف عبدالله السعيد في ديربي جدة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض- (د ب أ):

أشاد تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة بالسعودي بعبدالله السعيد، صانع ألعاب فريق أهلي جدة.

وكتب تركي آل الشيخ، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي على الانترنت "تويترتغريده جاء فيها :" عبدالله السعيد لعيب".

وسجل السعيد هدف الأهلي الثالث خلال لقاءه أمام الاتحاد، في قمة مواجهات الجولة العاشرة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان اليوم الأحد.

وفاز الأهلي 3 / 1، ليرفع رصيده إلى النقطة 22 محتلاً المركز الثالث في ترتيب البطولة، في حين واصل الاتحاد تذيله لسلم الترتيب برصيد نقطتين.

يذكر أن السعيد قد انضم لصفوف الأهلي، في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.