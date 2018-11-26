أزمة في مونديال الأندية.. واقتراح بإقامة نهائي ليبرتادوريس بأبو ظبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد فاروق:

أصبحت العاصمة الإماراتية أبو ظبي مرشحة لاستضافة مواجهة نهائية كوبا ليبرتادوريس بين فريقي بوكا جونيورز وريفر بليت الأرجنتينيين، والتي تأجلت بعد بسبب أحداث شغب صاحبت موعدها الأصلي سماء أمس السبت.

وأعلن أليخاندرو دومينيجيز رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" عن تأجيل مواجهة إياب نهائي كوبا ليبرتادوريس بين فريقي ريفر بليت وبوكا جونيورز الأرجنتينيين، التي تأجلت لأربع وعشرين ساعة، قبل أن تتأجل مجددًا لأجل غير مسمى.

ولم يعلن رئيس اتحاد "كونميبول" عن الموعد الجديد للمواجهة، إلا أن تقارير أرجنتينية أكدت أن الثامن من ديسمبر المقبل هو الموعد الأقرب للمواجهة المؤجلة، تبعًا لارتباطات الفريقين المحلية.

وذكر دومينيجيز في مؤتمر صحفي أنه سيجتمع مع رئيسي الناديين الأرجنتينيين في الثالثة عصر الثلاثاء المقبل، لتحديد موعد جديد للمواجهة، وهو الموعد الذي يتوجب أن يكون قبل نهائيات كأس العالم للأندية.

وتنطلق منافسات كأس العالم للأندية في الثاني عشر من ديسمبر المقبل، بالأراضي الإماراتية، بمشاركة أبطال قارات العالم، بالإضافة إلى ممثل الدولة المضيفة، بينما يفتتح بطل أمريكا الجنوبية مشواره في البطولة في الثامن عشر من الشهر ذاته.

ويشارك في كأس العالم للأندية 2018 كل من ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا، الترجي التونسي بطل أفريقيا، كاشيما أنتلرز الياباني بطل آسيا، جوادالاخارا المكسيكي بطل كونكاكاف، تيم ويلينجتون النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا والعين الإماراتي ممثل الدولة المضيفة.

وذكر مراسل قناة أبو ظبي الرياضية أن مقترحًا بإقامة المواجهة في أبو ظبي بدأ يتردد في الأوساط الأرجنتينية، وهو المقترح الذي يدعمه ضيق الوقت، حيث يتوجب حسم بطل أمريكا الجنوبية قبل وقت كاف من انطلاق المونديال.

كما يدعم عامل آخر إقامة المواجهة خارج الأراضي الأرجنتينية، حيث انتهت مواجهة الذهاب بالتعادل بهدفين لكل فريق، وتقضي لوائح نهائي كوبا ليبرتادوريس بعدم اللجوء إلى قاعدة أفضلية الأهداف خارج الأرض، وهو ما يجعل مواجهة الإياب أشبه بنهائي منفصل للبطولة.

كما سيتسبب تأخر الإعلان عن بطل أمريكا الجنوبية في ارتباك تسويقي، نظرًا لوجوب معرفة الأندية المشاركة في مونديال الأندية قبل وقت كاف، للوقوف على جميع التفاصيل المتعلقة بمشاركتها، ويعد بطل أمريكا الجنوبية بالتحديد أحد أبرز الفرق التي ستظهر في النسخة، حيث يعد بطلا أوروبا والقارة اللاتينية هما الإسمان الأكثر شهرة في البطولة.

ويتوجب إرسال قوائم الفرق المشاركة في كأس العالم للاندية قبل انطلاقها بوقت كاف، حيث أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن قوائم الفرق المشاركة في نسخة 2017 بالثلاثين من نوفمبر من العام ذاته، قبل ستة أيام من انطلاق البطولة، وهو ما يعني أن الموعد الجديد لمواجهة إياب نهائي كوبا ليبرتادوريس خلق أزمة بالفعل، كون الموعد المقترح يسبق انطلاق المسابقة بأربعة أيام فقط.

ويضع اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم تلك الاعتبارات في حسبانه، مما يجعله مجبرًا على إقامة المباراة التي حاوطتها أجواء درامية في الأيام الأولى من شهر ديسمبر، مع الاطمئنان إلى أن أي أحداث جديدة لن تمس موعد إقامتها، ليستعد الفائز بها مباشرة للاشتراك في المونديال.