رياضة | أسطورة اتحاد جدة: 5 أجانب ونجوم محلية سينضمون للاتحاد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أسطورة اتحاد جدة: 5 أجانب ونجوم محلية سينضمون للاتحاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف أسطورة اتحاد جدة السعودي محمد نور، إن الاتحاد مُقبل في الشتوية على عدد من التغييرات والصفقات المحلية والأجنبية.

وقال نور في الأستوديو التحليلي لديربي جدة بين الاتحاد والأهلي: "ما تم اطلاعي عليه هو عمل كبير تنوي الإدارة الاتحادية القيام به في فترة التسجيل الشتوية، من 4 إلى 5 أجانب مع أسماء محلية كبيرة ستقدم الإضافة للاتحاد".

وشدد نور على أن النسخة الحالية من الدوري تشهد ارتفاعًا كبيرًا في المستوى، معتبرًا غياب الاتحاد عن المنافسة هو النقطة السوداء هذا الموسم.