رياضة | التمزق العضلي يُبعد تافاريس عن الأهلي السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التمزق العضلي يُبعد تافاريس عن الأهلي السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن النادي الأهلي السعودي، عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها المهاجم دجانيني تافاريس، خلال مباراة الاتحاد اليوم.
وأوضح طبيب النادي الأهلي أن إصابة دجانيني تافاريس عبارة عن تمزق عضلي، وسيخضع لفحوصات طبية، يوم غد الاثنين، من أجل تحديد فترة غيابه، وذلك وفقًا لإذاعة "يو إف إم".
وتعرض دجانيني تافاريس لإصابة في الدقيقة 35 من ديربي جدة، ليضطر المدرب الأرجنتيني بابلو جويدي لإخراجه، وإشراك المصري عبدالله السعيد بدلًا منه.
وانتهى ديربي جدة بين الاتحاد والأهلي في الجولة العاشرة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفوز الراقي بثلاثية مقابل هدف، ليرفع رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثالث.
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