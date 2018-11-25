رياضة | مصطفى يونس: أشكر ميمي عبد الرازق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصطفى يونس: أشكر ميمي عبد الرازق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص مصطفى يونس المدير الفني المؤقت لفريق المصري البورسعيدي على توجيه رسالة إلى ميمي عبد الرازق المدير الفني السابق للفريق. وقال يونس عقب مباراة الإنتاج :" سعيد بالتعادل مع فريق بحجم الإنتاج الحربي بالدوري الممتاز وهو مكسب كبير للاعبين بعد الخسارة المفاجئة أمام حرس الحدود". وتابع:" أحب أشكر ميمي عبد الرازق المدير الفني السابق للفريق لأن ده شغله مع المصري أنا توليت المهمة قبل المباراة 48 ساعة فقط".

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