كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصطفى يونس: لابد من عودة مباريات المصري لاستاد بورسعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ناشد مصطفى يونس المدير الفني المؤقت لفريق المصري البورسعيدي الجهات الأمنية بالعودة إلى اللعب باستاد برج بورسعيد من جديد في بطولة الدوري الممتاز. وقال يونس عقب مباراة الإنتاج :" نفذنا كافة اشتراطات النيابة والأمن ووضع الكاميرات من أجل تأمين الملعب قبل العودة للعب من جديد باستاد بورسعيد ورغم ذلك لم نحصل على الموافقة حتى الأن". وأضاف:" نتمني إقامة مباريات المصري القادمة بالدوري الممتاز باستاد بورسعيد كحق أصيل لنا وطلب مشروع من الجهاز الفني ومجلس الإدارة".

شكرا لقرائتكم خبر عن رياضة | مصطفى يونس: لابد من عودة مباريات المصري لاستاد بورسعيد على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .