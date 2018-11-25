رياضة | مصطفى يونس: التعادل أمام الإنتاج بمثابة الفوز وحسام حسن رحل في الوقت المناسب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصطفى يونس: التعادل أمام الإنتاج بمثابة الفوز وحسام حسن رحل في الوقت المناسب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق مصطفى يونس المدير الفني للمصري البورسعيدي على التعادل امام الانتاج الحربي في اطار منافسات مباريات الدوري المصري الممتاز.

وأضاف يونس عقب نهاية اللقاء :"قدمنا مباراة جيدة للغاية في ظل الظروف الني خضنا فيها اللقاء، وطموحتنا كانت أكبر من التعادل، على الرغم من أننا واجهنا فريق كبير ويقدم مستويات مميزة، منذ تولي مختار مختار تدريبه".

وتابع "أشكر الكابتن ميمي عبد الرازق على الفترة التي قضاها مع الفريق، وما حدث في مباراة اليوم نتاج عمله، لأنه من الصعب أن يضع المدرب خطة لمباراة في ظرف 48 ساعة، بل ما قمت به هو التوجيه داخل الملعب".

وأوضح "حسام حسن اختار الرحيل عن المصري في الوقت المناسب، لأن المستوى والنتائج كانت في هبوط معه".

وواصل "قدمنا نتائج متواضعة في المباريات السابقة، وفي مباراة حرس الحدود كان الفريق خارج "الفورمة" تماما، وأشكر اللاعبين على ما قدموه في مباراة اليوم".

وأوضح "كنا الأفضل في المباراة، وبالنظر إلى أحداثها نجد أننا أهدرنا 4 فرص مؤكدة على المرمى، لكن التعادل بمثابة المكسب".

وأتم "أتمنى أن أسعد جماهير بورسعيد العاشقة لكرة القدم، سواء كنت مدير فني أو مدير كرة، أو حتى خارج النادي".