رياضة | مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 26- 11- 2018 والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 26- 11- 2018 والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام اليوم الاثنين والموافق 26- 11- 2018 العديد من المباريات الهامة في مختلف الدوريات حول العالم والتي تحظى بمشاهدة الجماهير العالمية. ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" مواهيد أهم مباريات اليوم الاثنين والموافق 26- 11- 2018: - مواعيد مباريات الدوري الانجليزي اليوم الاثنين: بيرنلي × نيوكاسل: اليوم الاثنين في تمام الساعة العاشرة مساءً - مواعيد مباريات الدوري الاسباني اليوم الاثنين: ريال سوسيداد × سيلتا فيجو: اليوم في تمام الساعة العاشرة على قناة "بي إن سبورت 3" - مواعيد مباريات الدوري الايطالي اليوم الاثنين: كالياري × تورينو: اليوم الاثنين في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً عبر "بي إن سبورت 4" - مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الاثنين: الزمالك × الجونة: في تمام الساعة الثامنة على قناة أون سبورت والنايل سبورت حرس الحدود × وادي دجلة: في تمام الساعة 2:45 ظهرًا على قناة نايل سبورت بتروجيت × سموحة: في تمام الساعة 5:15 على قناة النايل سبورت

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