رياضة | مدرب وولفرهامبتون بعد الخسارة من هدرسفيلد: ظهرنا بأحد أسوأ مستوياتنا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب وولفرهامبتون بعد الخسارة من هدرسفيلد: ظهرنا بأحد أسوأ مستوياتنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعرب نونو سانتو، المدير الفني لفريق وولفر هامبتون الإنجليزي، عن حزنخ لخسارة الفريق، على يد فريق هدرسفيلد تاون، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.وقال نونو سانتو في تصريحات صحفية، بعد الخسارة أمام هدرسفيلد: "ربما كان ذلك أحد أسوء المستويات التي قدمناها".
وأضاف: "يجب أن نعيد النظر لأسباب حدوث ذلك وأن نحضر جيداً للمباراة القادمة، كُنا أفضل قليلاً في الشوط الثاني ولكن هذا لم يكن كافياً، لم نلعب كفريق واحد سواء دفاعياً أو هجومياً".
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